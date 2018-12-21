Bozbey: Kayapa’ya yakışır meydan yapacağız

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da 'Başkan Burada' projesi kapsamında bu hafta Kayapa Mahallesi’ne giden Başkan Mustafa Bozbey, “Bölgede kamulaştırma çalışmaları tamamlanmak üzere. Kayapa’ya nitelikli bir meydan kazandıracağız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Burada' karavanıyla makamını bu hafta Kayapa Mahallesi’ne taşıdı. Başkan Bozbey, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de mahallede yaşanan sorunları ilgili müdürler ve başkan yardımcılarıyla birlikte inceledi. Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz’i karavandaki makamında ağırlayan Başkan Bozbey, bölgenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını ifade eden Muhtar Ali İhsan Dengiz, Kayapa’ya verdiği önem için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Kayapa’nın artan bir nüfusu olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey de, hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Bozbey, “Hem Kayapa’nın yerleşik alanında hem de diğer yeni yapılaşan alanlarında elbette farklı sorunların tespitini yapıyoruz. Bunlarla ilgili de çözümlerimize devam ediyoruz. Kayapa’nın merkezinde, önemli çalışmalarımızı yakın zamanda hayata geçireceğiz” dedi.

MÜJDEYİ VERDİ

Kayapa’ya nitelikli bir meydan kazandıracaklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey şöyle konuştu: “Burada gerçekleştireceğimiz meydan projesini önemsiyoruz. Kayapa mahallemizde bir meydan var gibi ancak bu meydanda, camimizin etrafı tamamen kapalı. Nilüfer Belediyesi olarak yaptığımız kamulaştırma çalışmalarıyla camimizin etrafını tamamen açacağız. Yıkım işlemleri başladıktan sonra burada, cami meydanla birlikte bütünleşerek ortaya çıkacak. Proje kapsamında burada zemin iyileştirmeleri de yaparak, Kayapa’yı nitelikli bir mahalle meydanına kavuşturacağız. Meydanda, yaklaşık 40 metrekarelik alana sahip tarihi bir yapının tescil edilmesi sıkıntıya yol açabilir. Neticede tescilli bir bina. Bununla ilgili de bir çözüm bulabilirsek, binanın bulunduğu alanı da meydan projemizle bütünleştireceğiz. Korunması gerekiyorsa da yapacağımız yeni meydanın tam ortasında, böyle bir yapı korunmuş olacak.”

Başkan Mustafa Bozbey, Kayapa Mahallesi’nin girişinde yer alan ve hava şartlarından dolayı asfaltlanması geciken yolun da en kısa sürede asfaltlanacağını da sözlerine ekledi. Gün boyu çalışmalarını Kayapa Mahallesi’nde yürüten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşları da Başkan Burada karavanındaki makamında ağırladı.

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