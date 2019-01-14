Bozbey: İnsanın mutlu olmadığı kentsel dönüşüm, dönüşüm değildir

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve halen Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi aday adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Bozbey, yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirip, ‘’’Kentsel dönüşüm’ dediler, gördünüz Doğanbey faciasını. İnsanın mutlu olmadığı bir dönüşüm, dönüşüm değildir’’ dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ve CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Belediye Meclisi Üyesi Aday Adayı Tanıtım Toplantıları’na katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaların şehre büyük zararlar verdiğini ve planlamanın da yapılmadığını iddia edip, ‘’’Kentsel dönüşüm’ dediler, gördünüz Doğanbey faciasını. Böyle kentsel dönüşüm olmaz. Kentsel dönüşüm insanla başlar, insanla biter. İnsanın mutlu olmadığı bir dönüşüm, dönüşüm değildir. Bunu defalarca anlatmamıza rağmen, zannettiler ki binaları değiştirerek insanları mutlu edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmamış, bunun örnekleri çok. Yoksa yık binayı yenisini yap. Vatandaş da memnun olmasın, çevre de mutlu olmasın. Sonra da bunun adına ‘dönüşüm’ diyorlar” diye konuştu.

‘BİZİM DÖNÜŞÜM ANLAYIŞIMIZ İNSANLA BAŞLAR, İNSANLA BİTER’

İnsanların mutlu olmaları için sağlıklı yapıların yanı sıra, sağlıklı bir çevre ve yaşam alanı olmasının da önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız insanla başlar, insanla biter. Bunu Yıldırım’da da sağlayacağız, Osmangazi’de de sağlayacağız, Bursa’nın 17 ilçesinde de bunu gerçekleştireceğiz. Eğer vatandaşlarımız bir katlı, iki katlı yerlerde mutluysa oralarda mutlu edeceksiniz. Yapılar sağlıklı olacak, çevre sağlıklı olacak, sokağa çıktığında yeşille buluşacak. Çocuğunu rahatlıkla evinin yakınındaki bir parka götürüp güvenli bir şekilde oynatacak. Biz bunu Nilüfer’de yaptık, Bursa’da da yapacağız. Böyle projeleri ortaya koymak zorundayız’’ ifadelerini kullandı.

BURSA’YI ADIM ADIM TANIYAN BİR KARDEŞİNİZİM’

Bursa’nın her noktasını çok iyi tanıdığını ifade eden Bozbey, ‘’Osmangazi, Gürsu, Kestel’in nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl bu hale geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Yani kenti adım adım tanıyan bir kardeşiniz, bir yakınınız olarak bu kentin yönetimine talibiz. İnanıyorum ki bu kentin nasıl dönüşeceğini bilen bir yakınınız olarak sizlerin de desteğiyle bu anlayışı Bursa’nın geneline yayacağız” değerlendirmelerinde bulundu. Toplantı konuşmalar sonrası toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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