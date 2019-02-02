Bozbey: Hedefimiz Bursa’yı tarımda bölge lideri yapmak

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'da Osmangazi Ziraat Odası Genel Kurulu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Hedefimiz Bursa'yı tarım alanında da bölgesinin lideri ve örneği yapmak. Bunu birlikte yapacağız, birlikte başaracağız " dedi.

Osmangazi Ziraat Odası Genel Kurulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Küçük Sanayi Şubesi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Gerçekleştirilen genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Bozbey, "Bursa sanayi kenti, turizm kenti ama bir taraftan tarım kentidir. Bu konuda yıllardır aslında sizlerin sorunlarını biliyoruz. Nilüfer'de, köylerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar var. Amacımız 17 ilçede de birlikte konuşarak ve bir masa etrafında toplanarak tarımla ilgili kararları uygulamak. Biz yıllarca katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla Nilüfer'i örnek ve lider bir kent yaptık. Şimdi de hedefimiz Bursa'yı tarım alanında da bölgesinin lideri ve örneği yapmak. Bunu birlikte yapacağız, birlikte başaracağız" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR'İN PARASININ BURSA'DA KALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

"Tarımın güçlenmesi ve tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi çok önemli" diyen Mustafa Bozbey, "Siyah incirimiz, şeftalimiz, üzümümüz ve pek çok ürünümüz var. Bu ürünlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için çevresel sorunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Sulama sularının temiz akmasını sağlamak zorundayız. İşte o zaman çiftçimiz ürünlerini sağlıklı bir şekilde sulayabilecek ve ürünlerini de göğsünüzü gere gere satabilecektir. Yerel ve kırsal kalkınmayı hedefliyoruz ve kooperatifçiliği önemsiyoruz. Birçok yerde çeşitli ürün bazlı kooperatifler oluşturarak hem üreticimize destek olacağız hem de Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlarını kooperatiften alarak Büyükşehir'in parasının Bursa’da kalmasını sağlayacağız. Bunları yaparak tarımla uğraşanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.