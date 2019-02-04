Bozbey, Gündoğdu Mahallesi sakinleriyle buluştu

NİLÜFER Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Bozbey, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada ‘’Yaklaşık 40 mahallemizin ihtiyacı olan soğuk hava depoları yapacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkla buluşmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular ile birlikte Gündoğdu Mahallesi’ni ziyaret eden Bozbey, burada vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak mahalle esnafını gezen Bozbey, hayırlı işler diledi. Bozbey daha sonra mahalle meydanında vatandaşlara projelerini anlattı. Tarımın yapıldığı mahallelerde yaşanan sıkıntıları bildiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bu sorunları birlikte çözeceklerini vurguladı.

Yaklaşık 40 mahallede soğuk hava deposu olmadığı için üreticinin, ürettiği ürünleri çok ucuza satmak zorunda kaldığını ifade eden Bozbey, göreve geldiklerinde bu sorunu çözeceklerinin altını çizdi. Bozbey “Tarımsal ürünlerin korunması için mutlaka soğuk hava depoları yapıp, kooperatiflerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Tarımla uğraşan insanlarımızın, ürünlerini çok düşük fiyatına satmasını arzu etmiyoruz. Sizler, bunu yaşıyorsunuz. Biz, köy çocuğuyuz. Neyin nasıl olduğunu biliyoruz. Biz, tarımla ilgili mahallelerimizde yapacağımız bu hizmetleri, birlikte bir araya gelip, yöntemlerini de beraber belirleyerek gerçekleştireceğiz. Oturduğunuz mahallede sizin istekleriniz olmazsa, o zaman dur diyeceksiniz. Mahallenizin farklı sorunları olduğunu ve antenlerle ilgili yaşadığınız sorunları da biliyoruz. Antenler konusunda da varsa taraflar, bir araya getirip beraber çözeceğiz. Biz, insanların sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatiflere destek olacaklarını da belirten Bozbey, ürünlerin satış ve pazarlamasında da üreticinin yanında olacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden 31 Mart yerel seçimlerinde de destek istedi.

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