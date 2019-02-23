Bozbey: Bursa’yı yeni bir ulaşım sorunu bekliyor

Muammer İRTEM/BURSA,() - HEMŞEHRİ derneklerini ziyaretinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte yaşanacak soruna dikkat çekti. Bozbey, "Bursa Şehir Hastanesi'nin planı belli, peki yol nerede?" diyerek Bursa'yı yeni bir ulaşım sorununun beklediğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Adnan Menderes Mahallesi ve Geçit Mahallesi’nde bulunan hemşehri derneklerini ziyaret ederek, dernek üyelerinin kent yönetimiyle ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ilk olarak Geçit Mahallesi'nde bulunan Gümüşhane İli Torul İlçesi Demirkapı Köyü ve Çevre Köyler Yardımlaşma Derneği'ni, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte ziyaret etti. Mustafa Bozbey, Geçit Mahallesi'nde trafikle ilgili "Bursa'nın neresinden gelirseniz gelin Mudanya'ya gitmek için Geçit'ten geçmek zorundasınız. Trafikle ilgili çok sorun yaşıyoruz" demesi üzerine "Bugüne kadar insan için şehir planlamadılar" dedi.

"TEK MERKEZLİ BURSA'NIN TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEMEZSİNİZ"

Kentin yanlış planlarla yönetildiğini belirten Mustafa Bozbey, ulaşımın da yanlış planlarla içinden çıkılamaz hale gelindiğini söyledi. Bozbey, Geçit Mahallesi ve Nilüfer'de yaşanan trafik sorununda en büyük etkenin özel okul servisleri olduğunu da belirtti. Nilüfer ve Bademli'de çok sayıda özel okul bulunduğunu ifade eden Bozbey, "Siz, özel okulların tamamını Nilüfer'e ve Bademli'ye verirseniz bu sorunlar ortaya çıkar. İnsan için plan yapmadılar. Şehircilik anlayışınız olmazsa, sanayiyi bir tarafa yıkarsanız. Tek merkezli Bursa'nın trafik sorununu çözemezsiniz. Bu, planlama hatalarından kaynaklı, şehircilik hatalarından kaynaklı. İşte biz bunun cezasını çekiyoruz" diye konuştu.

“RAYLI SİSTEM MUTLAKA ŞEHİR HASTANESİ’NE GİTMELİ”

Bursa'yı ilerleyen günlerde yeni bir trafik sorununun beklediğini de belirten Bursa'nın adayı Mustafa Bozbey, Doğanköy Mahallesi yakınlarında yapılan Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusunda geç kalındığını söyledi. Bozbey, "Yolu bile yok Şehir Hastanesi'nin. Bir tek otobanı kullanabilirsek ulaşabileceğiz. Peki vatandaşımız kentin farklı bölgelerinden nasıl ulaşacak? Yolun nereden geçmesi gerektiğini önerdim. Bir defa demiryolu kesinlikle hastaneye gitmeli ve oradan hızlı trene de ulaşmalı. Hatta oradan da Mudanya ile bağlanmalı. Bu konuda çok geç kalındı. Raylı sistemin Şehir Hastanesi'ne mutlaka gitmesi lazım. Şimdi insanlar otobana çıkacak hastaneye gidecek. Bu gibi projelerin başlangıçta düşünülmesi lazım. Biz bilime inanıyoruz. Bilime inandığımız için bunu bilimsel verilerle çözüp Bursa'yı rahatlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU TÜR SORUNLARIN YÜZDE 99'UNU NİLÜFER'DE ÇÖZDÜK"

Geçit Mahallesi'nde vatandaşların şuyulandırmayla ilgili sorunlar yaşadıklarını ve bir türlü çözülmediğini söylemesi üzerine Bozbey, "Biz bu tür sorunların yüzde 99'unu Nilüfer’de çözdük. Tekrar şuyulama kapsamına aldık. Tekrar değerlendirmesini yaptık ve herkesin kendi yerinde mutlu olmasını sağladık. Sizin hisseli tapunuz var ise 1 metrekaresi dahi kaybolmaz. Biz bunu yaparken önce vatandaşın hakkını koruduk" diye konuştu.

“HIZLI TRENLE İLGİLİ YANLIŞ YATIRIM VAR”

Gümüşhane İli Torul İlçesi Demirkapı Köyü ve Çevre Köyler Yardımlaşma Derneği ziyaretinin ardından Bursa Gümüşhane Torul ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne geçen Bozbey, yıllardır ilerleme sağlanamayan hızlı tren projesine de değindi. Bozbey, "Hızlı trenle ilgili maalesef yanlış bir yatırım var. Yaklaşık 400 milyon lira para sokağa atılmış durumda. Bursa'nın kaderi hep yanlış yatırımlarla belirleniyor. Stadyumun yeri doğru mu? Hepimizin cebinden sokağa atılan para bu. Bursalıların parası sokağa atılmış durumda. Niçin oy istiyorum? Bu hataların tekrar yapılmaması için oy istiyorum. Ben doğru işlerle Bursa'yı lider ve örnek bir kent oluşturma çabası göstereceğim. Bunun sözünü veriyorum size" dedi.

"YALAN SÖYLEYEREK BU İŞTEN SIYRILMANIN ANLAMI YOK"

Bozbey daha sonra Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Bursa Giresun Dernekler Birliği'ni de ziyaret etti. Burada kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların yanlış bilgilendirildiğine dikkat çeken Bozbey "Yalan söyleyerek bu işten sıyrılmanın anlamı yok. Elhamdülillah hepimiz müslümanız. Yalan söylemenin anlamı yok. İnsan 'Yanlış yaptık' diyebilir ama yalan söyleyerek bu işten sıyrılmanın anlamı yok. Bizim alnımız ak. Bursa artık kabuğunu değiştirmek, başka bir anlayışla yönetilmek zorunda" ifadelerini kullandı.

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