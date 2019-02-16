Bozbey; "Bugüne kadar sorunların çözülmesi gerekiyordu"

İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, () - BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Şehirlerarası OtobüsTerminali’ni ziyaret etti. Terminal esnafının sorunlarını dinleyen Bozbey "Bugüne kadar muhataplarla bir araya gelinerek sorunların çözülmesi gerekiyordu ama yapılmamış bu da beni üzdü" dedi.

Bursa Otogarı Yazıhaneciler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı Cesim Alptekin ve dernek üyelerinin de eşlik ettiği Mustafa Bozbey, terminalde, hem yolcuları hem de esnafın sorularını dinedi.

Seyahat işletmecilerini ve esnafı tek tek ziyaret eden Bozbey, terminal esnafı ve çalışanlarının sorunlarını yerinde görüp dinlemek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek Mustafa Bozbey, “Buradaki genel sorunlara çözüm bulmak gerekiyor. Bu sorunları 31 Mart sonrası terminal esnafı ve ilgili derneklerle bir araya gelerek çözeceğiz. Bugüne kadar muhataplarla bir araya gelinerek sorunların çözülmesi gerekiyordu ama yapılmamış bu da beni üzdü. Özellikle çalışanların ve yolcuların genel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması gerekir. Bu genel ihtiyaçlar için ücret alınması son derece yanlış. Buradaki tuvaletleri kullanmak çalışanların, insanların hakkıdır. Ücretsiz olması gerekir” açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAFLI