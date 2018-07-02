Boydak Holding CEO'su KGC'de

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ ()-BOYDAK Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, yeni göreve gelen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’de cemiyet yeni yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Cemiyet Başkanı Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Boydak Holdingfve bünyesindeki markalar Kayseri’nin hatta Türkiye’nin malı diyebiliriz. TMSF bütnyesindeki kurum, şu anda kayyumlarca yönetiliyor. Boydak Holdig bünyesindeki her bir şirket Kayseri'ye Türkiye ekonomisine istihdam ve önemli katkı sağılıyor.” ifadelerini kullandı.

CEO Ertekin'de gazetecilerin yüzde 99’u ile iletişimlerinin iyi olduğunu söyleyerek, “Gazetecilik benim gıpta ettiğim bir meslektir. Araştırmak, insanların bilgisine sunmak çok önemli. Ben kime ne yazması gerektiğini söyleyecek kadar hadsiz değilim ama benim bildiğim gazeteciliğin bir kuralı var. Bizimle ilgili bir şey duyduğunuzda bize bir telefon uzaktasınız. Teyit etmek için değil, bizimde bu konuda ne düşündüğümüzü satırlarınıza yansıtmak için bizimde fikrimizi alın. Aleyhte yazı yazacaksanız da bu adam böyle dedi ama bu olay böyle değil şeklinde bildiğiniz gibi sunun ama bizimde orada görüşümüze yer verin.” diye konuştu.