Boyce: Bursa'nın markalaşma ve destinasyon eksiği var

BURSA,()-İSTANBUL Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Genel Müdürü Handan Boyce, Bursa’nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu, ancak örgütlü ve profesyonel bir şekilde yapılamayan markalaşma ve destinasyon eksikliği bulunduğunu ifade etti.

Network Fuarcılık ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nce Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve turizme yönelik sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen '3'üncü Bursa Turizm Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ‘Marka Kent Olma Yolunda Bursa’ konu başlığındaki panelde, Bursa’nın turizm potansiyeli ve marka bir şehir olması adına yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Gazeteci yazar Ahmet Emin Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Genel Müdürü Handan Boyce, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağatan Taşkın konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar Bursa’nın mevcut turizm potansiyeli hakkında ve nasıl marka kent olabileceği konusunda görüşlerini aktardılar.

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, kentin turizmde hak ettiği yere gelmesi için birlikte hareket etmenin önemine değindi. Esgin şunları söyledi: “Bursa’da kış turizmi, doğa turizmi, tarih turizmi, inanç turizmi, medikal turizmi, sağlık turizmi ve termal turizminden bahsedebiliyoruz. Dünyada bu kadar fazla özelliği barındıran şehirler çok az. Bursa’nın kendine özel bir ruhu var. Bursa anlamda şehrimiz dünyadaki benzer örneklerinden eksiği yok, fazlası çok.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Genel Müdürü Handan Boyce de Bursa’nın çok fazla potansiyeli olduğunu, buna karşın örgütlü ve profesyonel bir şekilde yapılamayan markalaşma ve destinasyon eksikliği olduğunu ifade etti. Boyce şunları söyledi:

“Markalaşma sürecinde herkesin rolü iyi belirlenmeli, stratejiler oluşturulmalı ve profesyonel bir ekip oluşturulmalı. Bu anlamda sürdürülebilirlik de önemli elbette. Marka tanıtımı sürekli olmalı. Şehrin sadece doğal ve tarihi güzelliği olması da yetmez. Bunu şehirlerin yaşanabilirliğiyle, yeşiliyle, kültür ve öğrenci hareketliliğiyle de desteklemeli. Kongre turizmi de şehrin markalaşmasına katkı veren başka bir konu. Bu anlamda Bursa’ya uygun olabilecek özel konulu kongreleri bulup Bursa’ya getirebilir ve şehre değer katabilirsiniz.”

AMACIMIZ DENEYİM SATMAK OLMALI

Panelde konuşan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağatan Taşkın da şunları söyledi:

"Amacımız deneyim satmak olmalı. Çünkü yabancı ziyaretçi bir yere gittiğinde entegre bir şekilde deneyim yaşamak ister. Bu uzun süreçte kalıcı bir yabancı ziyaretçi sayısına eriştirir bizleri. Bir ürünü markalaştırmak kolaydır ama bir şehri markalaştırmak daha zordur. Çünkü şehri markalaştırmak daha karmaşıktır. Her turistin gezi anlayışı farklıdır. Bu anlamda turistin gelme amacını iyi bilmeli ve ona göre şehrimizi tercih edebilecek yabancı turist kafileleri bulabilmeliyiz. Hedef kitlelerimizi mutlaka çeşitlendirmeliyiz.”

Sertifika takdiminin ardından, panel sona erdi.

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