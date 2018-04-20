Boyahanede çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, otomobil servisinin boyahane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 6 kişi dumandan etkilendi.

Öğleden sonra, D-100 Karayolu Bursa Yolu Kavşağı'nda bulunan bir otomobil servisinin boyahane kısmında yangın çıktı. Servis çalışanları itfaiyeyi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Alevler boyahaneyi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, servis çalışanı 6 kişi dumandan etkilendi. 112 Acil ekipleri dumandan etkilenen 6 kişiye ambulanslarda müdahalede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.