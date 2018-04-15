'Boyacı' tiyatro severlerden tam not aldı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları işbirliği ile sahnelenen 'Boyacı' isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan ve Mustafa Kurt tarafından yönetilen oyun, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mersinlilerden yoğun ilgi gören 'Boyacı', on kişilik oyuncu kadrosu ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bir doktor muayenehanesinde geçen oyunda, boyacı Kadir ve eşinin çevresinde gelişen komik olaylar izleyicileri kahkahalara boğdu. Boyacılıkla geçimini sağlayan ana karakter Kadir'in muayenehanesini boyamaya gittiği doktorun yurt dışına çıkması ile başlayan komik olaylar silsilesi izleyicilere oldukça keyifli anlar yaşattı. Maddi sıkıntılar nedeniyle içinde olmak istemediği bir duruma sürüklenen boyacı Kadir'in hikayesi ironik bir dille izleyicilere anlatıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen, Başar Uğur, Dilek Polat, Halil İbrahim Kurum, Özlem Buluttekin Özel, Önder Özcan, Mehmet Avcı, Uğur İzgi, Ergün Özfırıncı, Hüseyin İnan Biçer ve Şendal Yıldız'ın rol aldığı iki perdelik komedi oyun, tiyatro severlerden tam not aldı.

Seyircileri güldürürken, verdiği mesajlarla da düşünmeye sevk eden oyunda, ülkedeki ekonomik sorunlar, aile ilişkileri, aşk ve mafya ilişkileri gibi konular işlendi. Bireylerin ekonomik sorunlardan kaynaklı mutsuzluğu ve geçim sıkıntısının yol açtığı çaresizliğin anlatıldığı oyunda, oyuncu kadrosu performansları ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.



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