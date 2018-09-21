Boyabat'ta çeltik hasadı başladı

Esra AKSU/SİNOP,() -TÜRKİYE’nin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'un Boyabat ilçesinde hasad başladı.



Boyabat'ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan Boyabat Kalesi Çeltik çeşidinin hasadı başladı. Türkiye'de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Boyabat yöredeki köylü vatandaşların da en büyük gelir kapısı olarak görülüyor.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı “Boyabat kültürel mirasın ve kültürel güzelliklerin yanında tarımsal değerleriyle ön plandadır. Boyabat’ta Frigyalılardan bu yana çeltik ekiliyor. Yaklaşık bin yıldır Gökırmak Havzası üzerinde, Türkiye’nin hemen hemen yüzde 6’sının tüketiminin giderdiği ve Türkiye’de yıllık 500 bin ton pirinç tüketimi vardır. Bunun 25 bin tonu Boyabat’tan, Gökırmak Havzası üzerindeki tarlalarımızdan arazilerimizden üretilmektedir. Boyabat pirinci Osmanlı sarayını süsleyen yemek kültüründen bir tanesidir. Bu açıdan Boyabat pirinci nasıl ki bugün, Türkiye’de ki pirinç sektörüne, çeltik sektörüne hizmet ettiği gibi bundan 100 yıl önce asırlar önce de, Osmanlı sarayına, mutfağına ev sahipliği yapmıştır. “dedi.







