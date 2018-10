Boy uzamasında dikkat edilmesi gerekenler

ANKARA, () - BİLKENT Sports International Spor Sorumlusu Serhat Çamkerten, boy uzamasında en kritik dönemin çocukluk ve ergenlik çağı olduğunu ve kemik uzamasının büyüme plakları vasıtasıyla gerçekleştiğini söyledi. Hormonal ve yapısal değişikliklerin büyüme plaklarını etkilediği ifade eden Serhat Çamkerten, büyüme plaklarının kapanmasıyla kemik uzamasının imkânsız hale geldiğini vurguladı.

Bilkent Sports International Spor Sorumlusu Serhat Çamkerten, çocuklarda ve gençlerde boy uzunluğunun önemine dair bilgiler verdi. Hem kadında hem erkekte hayatı kolaylaştıran boy uzunluğunun, liderlik için en önemli özellik olarak görüldüğünü belirten Serhat Çamkerten, büyüklük ve baskınlık özelliğinin yanı sıra, birçok spor branşında avantajlı olmayı sağladığını belirtti.

‘ÇOCUKLARIN KİRLİ HAVADA BULUNMASI BOYUN UZAMASINI DURDURUYOR’

Bilkent Sports International Spor Sorumlusu Serhat Çamkerten, gelişim çağındaki çocukların boy uzamasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Her gün yumuşak zeminde en az 15 defa uzanabildiği kadar, iyice gerilerek yukarı zıplamak. Bunun yanında, ağaçtan meyve toplar gibi yukarı uzanarak yürüme hareketini her gün 20-30 adım olacak şekilde yapmak. Günaşırı, maksimum 40 dakika, yoğun bir şekilde kemiklere baskı yapan, örneğin basketbol, voleybol gibi egzersizler yapılması. ‘Zifiri karanlıkta’ 8- 10 saat uyumak. Eklemlerde bulunan büyüme çekirdeklerini uyarmak için bacaklarını ve kollarını 1 yaşından itibaren hafif hafif çekerek her gün germe, strecthing yapılması. Barfiks de tutunmaya başladıktan sonra her gün barfiks de tutunup aşağı, boşlukta sarkarak durabildiği kadar 3 set sallanmak. Temiz havada olmak boyu uzatıyor. Özellikle çocukların yanında içilen sigara ya da çocukların kirli havada bulunması boyun uzamasını durduruyor. Bol güneş. Güneş kremi kullanmadan çıplak tenin bolca güneş görmesi D vitaminin yapımını artırır, buda boyu uzatır. Balığın özellikle siyah etinin haftada 2 defa yenilmesi. Protein ve sebze ağırlıklı beslenmek. Örneğin, haftada iki gün aletli pilates yapabilir. İki gün de yüzme ve basketbol oynayabilirsiniz.”

