BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan

Cansel ORUÇ/BURSA,() - BURSA Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin yeni başkanı kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu. Genel Kurul’da derneğin ismi de Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde olduğu BOSİAD’ın 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni adı Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilen BOSİAD’ın yeni başkanı da kurucu üyelerden Rasim Çağan oldu.

BTSO-Bursa OSB yönetim binasının çok amaçlı salonunda yapılan Genel Kurula; BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bölge sanayicileri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Şerif Arı’nın yaptığı Genel Kurul’da, görevi yeni yönetime devreden Abdullah Bayrak, “İki yıl boyunca ortaya koyduğumuz enerji ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarının çözümüne katkı koyarak, bölgemiz sanayicilerinin yanında olmaya çalıştık. Ülkemize, Bursa’mıza, bölgemize ve değerli sanayicilerimize fayda sağlayacak projelere imza atmak için gayret gösterdik” dedi.

DURMAZ, YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİ

Genel Kurul’da söz alan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da, iki yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmalar ve hayata geçirdiği örnek projelerden ötürü Abdullah Bayrak ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Durmaz, “Yeni gelecek yönetime de şimdiden başarılar diliyorum. Buradan diğer organize sanayi bölgelerine, Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Çünkü bizim bölgemiz, sanayicilerimiz çok kıymetli. Bölgemizden 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiriliyor. Bu örnek duruşu sergilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

OSB’NİN SOSYAL YÖNÜ OLACAĞIZ

Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan Rasim Çağan da şunları söyledi: “Öncelikle bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda BOSİAD’ın kurucu üyelerindenim. O dönemde amacımız, başarılı bir sivil toplum örgütü oluşturmak; sanayicilerin, üyelerinin ihtiyaçlarını, sorunlarını yetkili mercilere ulaştıran bir yapı ortaya koymaktı. Aradan geçen zaman içinde de BOSİAD, hayata geçirdiği projelerle Bursa iş dünyasında ve sosyal hayatında çok başarılı bir konuma geldi. Abdullah Bey özellikle çok başarılı çalışmalara imza attı, çıtayı yukarılara taşıdı. Yeni dönemde de eğitim, çevre, sosyal faaliyetler önemli konularımız arasında olmaya devam edecek. Kendi şirketimde eğitime yönelik yaptığımız başarılı çalışmaları buraya da yansıtmak istiyorum. Organize Sanayi Bölgesi teknik işleri yapacak, biz onların sosyal yönü olacağız. Bu şekilde görev alacağız. En iyi şekilde üyelerimizin ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışacağız."

BOSİAD’IN İSMİ DEĞİŞTİ

BOSİAD’ın 5. Olağan Genel Kurulu’nda açılış konuşmalarının ardından Genel Kurul gündemi kapsamında derneğin isminde de değişikliğe gidildi. Derneğin isminin “Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacak olan Rasim Çağan Başkanlığındaki BOSİAD Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Mefküre Zümbülova, Meltem Turan, Gaffar İhsan İpeker, Yavuz Yiğit, Süleyman Selçuk Çelik, Tanver Emre Yılmaz, Orhan İğrek, Haluk Arslan, Onur Parseker ve Özgür Şahin.

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