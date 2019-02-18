'Boş Odalar' prömiyere hazır

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ADT) Stanislav Stratıev'in yazdığı 'Boş Odalar' adlı yeni bir oyunu daha sahneye koyuyor. Son provaları yapılan eser, 20 Şubat Çarşamba saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Ahmet Açıkgöz'ün yönetmenliğinde sahnelenecek 'Boş Odalar' adlı eseri Hüseyin Mevsim Türkçe'ye çevirdi. 'Boş Odalar'da Özlem Şendinç (Alex), Süheyla Güzel Çöllü (Sartre&Simon), Ahmet Açıkgöz (Nia), Başak İşür (Anne), Niyazi Mert Kurt (Vilademir), Ömer Alper İzci, Aysel Gücüm, İsmail Sabri Memiş, Şükrü Gürel, Okan Kağnıcı, Selge Ezgi Zından (İntermedia), Sedat Mayadağ (Sadre) rollerini üstlendi.

Koreografisi Boğaç Özbakır'a ait olan eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Büşra Eroğlu, ışık tasarımını Namık Gürsoy, müziğini Gürkan Çakıcı hazırladı. Reji yardımcılığını Sedat Mayadağ, reji asistanlığını Tuğba Baykara'nın yaptığı eserde, gerçeklerle yüzleşemeyen Alex'in hikayesi anlatılıyor. Alex, düşüncelerinde virajlar çiziyor, yokluk ve yoksulluktan, günümüzde ise çokluktan besleniyor.

'Boş Odalar', 21-22 ve 23 Şubat günlerinde de saat 20'00'de izlenecek.

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