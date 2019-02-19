'Boş Odalar'ın prömiyeri ertelendi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu'nca (ADT), yarın akşam sahneleyeceğini duyurduğu 'Boş Odalar' adlı eserin prömiyeri teknik nedenlerden dolayı ertelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Ahmet Açıkgöz'ün yönetmenliğinde yarın saat 20.00'da sahnelenmesi beklenen Stanislav Stratıev'in yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği, Boğaç Özbakır'ın koreografisini, Gürcan Kubilay'ın dekor, Büşra Eroğlu'nun kostüm, Namık Gürsoy'un ışık tasarımlarını, Gürkay Baykara'nın müziğini üstlendiği 'Boş Odalar' adlı oyunun prömiyeri teknik sorunlar nedeniyle ertelendi.

ADT'den yapılan açıklamada, "Boş Odalar adlı yeni oyunumuz elimizde olmayan teknik nedenlerden dolayı prömiyeri ertelenmiştir. Sanat severlerden özür dileriz. Bilet alan izleyicilerimiz yeni eserin yerine 'Godot'u Beklerken'i Beklerken' adlı eseri 20-21-22-23 Şubat akşamları izleyebileceklerdir. Talep edilmesi halinde de bilet iadeleri yapılacaktır" denildi.

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