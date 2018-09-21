Boş arsada çıkan yangın söndürüldü

MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir arsada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'ndeki Vali Muzaffer Ecemiş İlköğretim Okulu yanındaki boş arsada çıktı. Henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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