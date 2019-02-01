Bornovalılar Barış Manço'yu andı

ÜNLÜ sanatçı Barış Manço, ölümünün 20'nci yılında İzmir'in Bornova ilçesinde, Kurtalan Ekspres konseri ile anıldı.

Gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 20'nci yılında Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleyen konser ile anıldı. Kurucusu olduğu Kurtalan Ekspres Grubu, Manço'nun şarkılarını Bornova Kültür Merkezi'nde Bornovalılar ile birlikte seslendirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın, eşi Hikmet Atila birlikte izlediği konsere yoğun ilgi gösterildi. Bazıları yer bulamadıkları için merdiven boşluklarına oturdu, bazıları ayakta izledi. Coşku dolu konserde üç kuşak bir aradaydı. Üç kuşağın sahnedeki performansları ile büyük beğeni topladığı konserde, salonu dolduran çocuk, genç yaşlı Bornovalılar, Barış Manço'nun dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İZMİR, ()

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