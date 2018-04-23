Bornova'ya yarı olimpik havuz yapılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nun hemen yanına bir de yarı olimpik yüzme havuzu kurmak için harekete geçti. Sualtı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak tesis için 11 Mayıs'ta ihale yapılacak.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 5 bin kişilik amfitiyatro ile birlikte Türkiye'nin en modern buz sporları salonunu kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı alana her yaştan İzmirlinin yararlanabileceği yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracak. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki havuzun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı bu ikinci yarı olimpik yüzme havuzu, hem bu sporla uğraşan çocukların ve gençlerin tesis ihtiyacını karşılayacak hem de yüzme öğrenmek isteyenlerin aktif şekilde kullanacağı yeni bir cazibe merkezi olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarı olimpik yüzme havuzu için 11 Mayıs'ta ihale yapacak.

Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, fitness salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreye duyarlı olarak tasarlandı. Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilecek projede yer alan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12.5 metre eninde ve 4 metre derinliğinde olacak. Havuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbisi Takımı'nın da antrenmanlarına ve maçlara ev sahipliği yapacak. Gece bir mücevher gibi parlayacağı belirtilen binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacak. Çatısında yer alan güneş panelleri ile enerji tasarrufu sağlanacak. Havuzun giriş kısmında yer alacak göl manzaralı kafeterya ise sadece sporcular için değil ziyaretçi ve refakatçiler için de güzel bir dinlenme alanı olacak.

İZMİR, ()

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