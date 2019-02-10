Bornova Sahnesi müzikalle perde açtı

YENİLENEN İzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi, perdelerini 'Kantocu' müzikali ile açtı. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut'un ev sahipliğini üstlendiği açılış kokteyline Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İzmir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, çok sayıda seçkin davetli ile müzikalin kadrosu katıldı. Açılışta konuşan Kurt, "İzmir'de uzun zamandır sahne ihtiyacımız vardı. Bornova sahnesi, sanatseverleri ve oyuncu arkadaşlarımızı biraz rahatlattı" dedi. Kurt, Devlet Tiyatrosu'na verdiği emekleri nedeniyle sahneye sanatçı Bozkurt Kuruç'un adının verildiği vurguladı. İzmir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta da merkezde üç salonun bulunduğunu belirterek, 737 koltuk kapasiteli büyük salonun İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne, 387 koltuk kapasiteli salonun İzmir Devlet Tiyatrosu'na, 328 koltuk kapasiteli çok amaçlı salonun ise İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyledi. 60 kişilik dev kadrosuyla müzikalin evsahipliğini üstlenen sahne, 380 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: DTBornova
01: Serasu-Serdar-Özlem Kamalıoğlu
02: Sevgi-Levent Ulukut
03: Tuğçe Oğuz
04: Uğur-Handan Kaya
05: Işın Yıldız
06: Sevgi-Sabri Özmener
07: Güldeniz Türküstün Eltebe
08: Ender-İlkay İrşi
09: Murat-Sinemis Akaoğlu
10: Ceren Türk, Deniz Genç
11: Yağmur Candemir
12: Ecem Çataloğlu, Filiz Övün, Fatma Konu
13: Bülent Sarper-Filiz Eczacıbaşı Sarper
14: Şerife Ünsal
15: Hülya-Özdemir Utku
16: Pınar Merterkek
17: Serap-Mustafa Kurt
18: Türkan-Kenan Özdemir
19: Süreyya Kilimci, Toygar Köse
20-20a-20b-20c: Sahneden fotoğraflar