Bornova Sahnesi müzikalle perde açtı

YENİLENEN İzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi, perdelerini 'Kantocu' müzikali ile açtı. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut'un ev sahipliğini üstlendiği açılış kokteyline Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İzmir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, çok sayıda seçkin davetli ile müzikalin kadrosu katıldı. Açılışta konuşan Kurt, "İzmir'de uzun zamandır sahne ihtiyacımız vardı. Bornova sahnesi, sanatseverleri ve oyuncu arkadaşlarımızı biraz rahatlattı" dedi. Kurt, Devlet Tiyatrosu'na verdiği emekleri nedeniyle sahneye sanatçı Bozkurt Kuruç'un adının verildiği vurguladı. İzmir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta da merkezde üç salonun bulunduğunu belirterek, 737 koltuk kapasiteli büyük salonun İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne, 387 koltuk kapasiteli salonun İzmir Devlet Tiyatrosu'na, 328 koltuk kapasiteli çok amaçlı salonun ise İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyledi. 60 kişilik dev kadrosuyla müzikalin evsahipliğini üstlenen sahne, 380 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: DTBornova

01: Serasu-Serdar-Özlem Kamalıoğlu

02: Sevgi-Levent Ulukut

03: Tuğçe Oğuz

04: Uğur-Handan Kaya

05: Işın Yıldız

06: Sevgi-Sabri Özmener

07: Güldeniz Türküstün Eltebe

08: Ender-İlkay İrşi

09: Murat-Sinemis Akaoğlu

10: Ceren Türk, Deniz Genç

11: Yağmur Candemir

12: Ecem Çataloğlu, Filiz Övün, Fatma Konu

13: Bülent Sarper-Filiz Eczacıbaşı Sarper

14: Şerife Ünsal

15: Hülya-Özdemir Utku

16: Pınar Merterkek

17: Serap-Mustafa Kurt

18: Türkan-Kenan Özdemir

19: Süreyya Kilimci, Toygar Köse

20-20a-20b-20c: Sahneden fotoğraflar