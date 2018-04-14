Bornova'nın en güzel balkonu ve bahçesi seçilecek

BORNOVA Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması'nın başvuruları başladı.

Bornova Belediyesi'nce, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak ve kent içerisinde doğanın yaşamasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 18 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Bornova İlçesi sınırlarında yaşayan herkesin katılabileceği yarışma için balkon veya bahçenin en az 5 farklı noktasından alınacak renkli fotoğraflar ile başvuru yapılacak. Ayrıca başvuru formu ve fotoğraflar CD ortamına yüklenmiş olarak veya A3 boyutunda renkli baskısı alınmış şekilde elden teslim edilecek.

En güzel balkon ya da en güzel bahçe ödülünü almak isteyenler yarışma şartnamesini ve başvuru formunu www.bornova.bel.tr adresinden ya da Bornova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden edinebilecek. Yarışmacılar, değerlendirilecek Jüri değerlendirmesinde balkon ve bahçe kategorilerinde ayrı ayrı birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenirken, birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın ödül olarak verilecek.

Katılım belgeleri; Bornova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ergene Mah. 2 Sok. No:7 Kat:5 Belediye Hizmet Binası Bornova/İzmir adresine teslim edilebilecek. Ayrıca 999 29 29 numaralı telefondan dahili 2204-2208 tuşlanarak bilgi alınabilecek.

İZMİR, ()

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