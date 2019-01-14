Bornova Kadın Dayanışma Derneği açıldı

İZMİR’in Bornova ilçesinde yaklaşık bir yıldır faaliyet yürüten Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) resmi açılışını gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarına dikkat çekmek için kurulan dernekte, koro, resim, yaratıcı drama, sepet örme, takı kursu ve ilk yardım eğitimi de verilecek.

Bornova ilçesinde yaklaşık bir yıldır film gösterimleri ve etkinlikler düzenleyerek faaliyet yürüten Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) resmi açılışını gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan dernek binasının açılış etkinliğine mahalle sakinlerinin yanı sıra Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi (BEKEV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Dersimliler Derneği, Disk Genel İş 7 Nolu Şube, Eğitim Sen 4 Nolu Şube, SES, BES, Emek Partisi, CHP ve Yeşil Sol Partisi temsilcileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İmren Şimşek, "Bornova Kadın Dayanışma Derneği olarak uzunca bir süredir bir aradayız. Her şeyden önce kadınlar olarak yaşadığımız tüm sorunlara karşı dayanışmak için bir aradayız. Aynı zamanda kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kazanımlarımıza yönelik saldırılara karşı, birlikte mücadele edebilmek için de buradayız" dedi. Dernekte koro, resim, yaratıcı drama, sepet örme, takı kursu ve ilk yardım gibi eğitimlerin de verileceği ifade edildi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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