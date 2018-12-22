Bornova'da tasarruflar yatırıma dönüşüyor

BORNOVA Belediyesi'nin tasarruffu ön plana çıkararak daha çok kaynak yarattığı ve 4.5 yılda 229 milyon liralık fiziki ve sosyal yatırım yapıldığı bildirildi.

Bornova Belediyesi'nin tasarrufu ön plana çıkarıp harcamaları kısarak vatandaşların doğrudan yararlandığı projelere daha çok kaynak ayırdığı bildirildi. Bu anlayışla 4.5 yılda 230 milyon liranın üzerinde yatırım yapan Bornova Belediyesi, ilk olarak araçları havuz sistemine dahil ederek yakıt tüketimini azalttı. Fen İşleri Şantiyesi'nde atölye sayesinde araçların tamir ve bakım masrafları da azaltıldı. Fen İşleri Şantiyesi'ndeki tamir ve bakım atölyesinde, Bornova Belediyesi'ne ait kamyon, kamyonet, iş makinaları ile minibus, midibüs ve otomobil olmak üzere tüm binek araçlara bakılıyor. Tamir kanalları, araç kaldırma lifti ve arıza tespit cihazı sayesinde kısa sürede tüm araçların bakımı yapılabiliyor. Araçların periyodik bakımlarından arızalarına, motor yıkamadan lastik değişimine kadar tüm işlemler, tam donanımlı atölyede gerçekleştiriliyor.

Erzene Mahallesi'ndeki 7 dönümlük arazide kurulan Fotovoltaik Güç Sistemi de dağıtım şebekesine verilen elektriğin bedeliyle yatırım maliyetini karşılayıp kara geçti.

Bornovalılar için yeni projeler üretirken, tasarrufu da elden bırakmadıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Biz tasarruf ettikçe Bornova ve Bornovalılar kazanıyor. Bir yandan araç kullanımında ve tamirinde tasarruf ederken, bir yandan da İZKA destekleriyle sağlıktan çeşitli sosyal sorumluluk alanlarına pek çok projeyi ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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