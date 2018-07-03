Bornova'da spor tesisleri yenileniyor

BORNOVA Belediyesi, tüm Bornovalıların daha iyi şartlarda spor yapması için mevcut tesisleri yeniliyor.

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan Bornova Stadı ve salon sporlarının merkezi haline gelen Atatürk Spor Kompleksi ile spora hizmet veren, Işıkkent Ata Albayrak ve Naldöken Bahri Altıntabak sahaları ile amatörlere desteğini sürdüren Bornova Belediyesi, doğrudan vatandaşların kullanımına yönelik spor tesisi yatırımlarına da devam ediyor. İlçede yediden yetmişe herkesin spor yapabilmesi için yeni tesisler yapılırken eski sahalar da yeniliyor.

Yaz boyu devam edecek çalışmalar kapsamında İzyuva ve Evka-3'te futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortları, Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Alphan Parkı, Çamdibi Atatürk Parkı ve İnönü Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Parkı'nda ise mevcut basketbol sahaları tamamen yenilenecek. Potalar ve fileler değiştirilecek, bozulan zeminler düzeltilecek, bozulan suni çimlerin yerine yenisi kaplanacak. Ayrıca sahaları çevreleyen yıpranmış tel örgüler değiştirilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra tüm bu tesislerin aydınlatma işleri de yapılacak.

İZMİR, ()

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