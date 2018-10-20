Bornova'da piyano kurslarına ilgi

BORNOVA Belediyesi'nin 3 ayrı merkezde verdiği piyano kurslarına çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Bu dönem 6'sı yetişkin olmak üzere 86 kişi kurslardan yaralanıyor.

Bornova Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği ücretsiz kurslarla vatandaşların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Bu kapsamda yılda 2 dönem halinde gerçekleşen hobi ve beceri edindirme kursları yoğun ilgi görüyor. Kış dönemi başlayan ve 19 farklı dalda düzenlenen kurslardan biri de piyano kursu. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar ve yetişkinlerin eğitim alabildiği derslere en büyük ilgi çocuklardan geliyor. Bu dönem 6'sı yetişkin olmak üzere 86 kişi piyano eğitimi alıyor.

Altındağ Kültür Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri ve Bornova Merkezde bulunan kurs binası olmak üzere 3 farklı yerde gerçekleşen kurs özellikle çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. 4 uzman eğitmenin görev yaptığı, çocukların el becerilerini geliştirip keyifli zaman geçirmelerini sağlayan piyano kursunda dersler 3 kişilik sınıflarda yapılıyor. Piyano çalmayı öğrenen minik kursiyerler aldıkları eğitimden memnun olduklarını dile getiriyor. Bornova Belediyesi hobi ve beceri edindirme kurslarından yararlanan kursiyerler yıl sonunda sahneye çıkarak öğrendiklerini sergileme imkanı da bulacak.

Kursları vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlediklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Pek çok alanda ücretsiz kurslarımız mevcut. Hemşerilerimizi belediyemizin kurslarında hem hoş vakit geçirmeye hem de yeni hobi ve beceriler öğrenmeye davet ediyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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