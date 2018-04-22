Bornova'da herşey çocuklar için

BORNOVA Belediyesi, Çocuk Dünyası, Hayal Bornova, Karaçam Çocuk Köyü projeleriyle ilçede çocuklara özel bir dünya kuruyor.

Bornova Belediyesi, çocuklar için üç büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hayal Bornova ve Karaçam Çocuk Köyü projelerinin hazırlıklarında son aşamaya gelinirken, Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Çocuk Dünyası'nın temel çalışmaları başladı. 7-14 yaş arası çocukların sosyalleşmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine aracılık etmek için 'Çocuk Kulübü'nü kuran Bornova Belediyesi, Dost Bilim Evi çatısı altında da Bornovalı çocukları bilim eğitimi veriyor.

KARAÇAM ÇOCUK KÖYÜ

Karaçam Çocuk Köyü, Karaçam Mahallesi'nde çocukların sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri, aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde kurulacak olan Karaçam Çocuk Köyü'nde amatör ve profesyonel takımların antrenman yapabilecekleri toplamda 640 kişilik tribün kapasiteli 2 adet çok amaçlı saha ile 725 kişilik tribün kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanı sıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişinin konaklayabileceği tesisler yer alacak. Ayrıca Karaçam Çocuk Köyü, restoran, kafeterya, oyun ve etkinlik alanları, seyir terasları ile günübirlik gelen ziyaretçiler için de kent yoğunluğundan kaçabilecekleri alternatif bir eğlenme ve dinlenme mekanı olma özelliğini taşıyacak.

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI

Projesi yarışma ile belirlenen Bornova Çocuk Dünyası Kazım Dirik Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alana kurulacak. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 3 katlı olarak planlanan Çocuk Dünyası'nda 300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülasyon odası, kütüphane, seminer odası, açık ofisler, yönetim ve çalışma odaları olacak. Yapının bodrum katında otopark da bulunacak.

HAYAL BORNOVA

Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek olan Hayal Bornova projesinin Pınarbaşı'nda 24 dönüm alan üzerine kurulması planlanıyor. Proje alanının ön dört dönümlük bölümünde, Ege Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerleri ile doğal güzelliklerinin, 1/25 ölçekte hazırlanmış yapısal maketleri; aynı ölçeğe indirgenmiş yaşayan bitkisel peyzajı, hareketli, görsel ve işitsel çehresi ile desteklenerek, yaşadığı dönemin veya hala içinde bulunduğu alanın atmosferini yansıtacak bir tasarım anlayış ile sergilenecek. Aynı zamanda, eserlerin yazılı tarihi ile de ziyaretçilerin aydınlatılması ve geçmişimize daha bilinçli bir bakış açısı ile bakmaları sağlanacak.

Pınarbaşı'nda bir hayali gerçekleştireceklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Hayal Bornova, hem çocuklarımızın gelişimine hem de bölgedeki kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak" dedi.

ÇOCUK KULÜBÜ BEĞENİLDİ

7-14 yaş arasındaki çocukların sosyalleşmeleri ve tiyatrodan spora farklı etkinliklerle eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmeleri için kurulan Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü ilgi gördü. Çocuk Kulübü, üye olan çocukların pek çok etkinliği birlikte yapmalarına imkan sağlayor. Yazdıkları şiir, öykü ve resimlerini Çocuk Kulübü Gazetesi'nde görme şansına sahip olacak çocuklar, Bornova Belediyesi'nin tiyatro oyunlarını ve sinema gösterimlerini hep birlikte izleyip, kurslara katılıyorlar. Bornova Belediyesi, Çocuk Kulübü'ne üye işyerlerinde indirimli alışveriş imkanı da sunacak.

Dost Bilim Evi'nde eğlenceli yarıyıl tatili

Bornovalı çocuklar, Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi'nin düzenlediği eğlenceli bilim etkinlikleriyle de geleceğe hazırlanıyor. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilimleri özel eğitim materyalleriyle öğrenen çocuklar astronomiden, teknolojiye pek çok konuda hem bilgi sahibi oluyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

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