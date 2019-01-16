Bornova'da görme engellilere özel mönü

BORNOVA Belediyesi'nin kafeteryalarında, görme engellilerin de kolayca sipariş verebilmeleri için 'Braille' alfabesiyle mönüler hazırlandı.

Görme engellilerin Bornova Belediyesi'nin şirketi İZBAŞ'a bağlı kafeteryaların mönülerini okuyabilmeleri için başlatılan uygulama ilgi gördü. Mönülerdeki bütün yiyecek ve içecekler kabartmalı harflerden oluşan Braille alfabesiyle de yazıldı. Yeni mönüler, +1 Down Kafe, Çınar Evi Kafeterya, Diyet Kafe, Kızlar Kahvesi, Engelsiz Kafe, Pınar Kafe ve Şahin Tepesi Kafeterya'da aynı anda kullanılmaya başlandı. Kabartmalı harflerle hazırlanan mönüleri kolaylıkla okuyarak siparişlerini veren görme engelliler, artık diledikleri ürünü hiçbir yardım almadan seçebiliyor.

İZMİR, ()

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