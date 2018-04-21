Bornova'da 23 Nisan coşkusu başladı

BORNOVA Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Büyük Park'ta başladı.

Mevlana ve EVKA-3 Mahalleri'ndeki Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden yararlanan ailelerin çocukları, Yaratıcı Masallar Atöylesi'nde hem eğlendi, hem öğrendi. 3-6 yaş arası minikler, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerlerinin müziklerle renklenen anlatımı ile Büyük Önderimiz Atatürk'ün hayatından Cumhuriyetin kuruluşuna, dünyanın oluşumundan gezegenlere pek çok şey öğrendi. Palyaçolarla eğlenip yüzleri boyanan miniklere; hikaye kitabı ve boyama seti hediye edildi. Dağıtılan pamuk şeker ve patlamış mısırları afiyetle yiyen çocuklar, dopdolu bir gün geçirdi.

Bornova Belediyesi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden yararlanan çocukları, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na da götürüyor. 11 Nisan başlayan geziler, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

KUTLAMALAR BORNOVA MERKEZ VE ÇAMDİBİ'NDE

Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan Özel iki büyük etkinliği ise Pazar ve Pazartesi günleri Çamdibi ile Bornova Merkez'de yapılacak. Çocuklar, 22 Nisan Pazar günü Çamdibi Atatürk Parkı'nda saat 16.00'da başlayacak şenlikte neşe dolu bir gün geçirecek. 19.30'da Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'ndan Çamdibi Atatürk Parkı'na kortej yürüyüşü yapılacak. Kortejin ardından ise halkoyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Gecenin sonunda ise Bornovalı sanatçı Gamze Matracı sahnede olacak.

23 Nisan Pazartesi günü Bornova Belediyesi'nin desteği ile kurulan İNCİVAK Çocuk Orkestrası, saat 15.00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Saat 19.00'da Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na kortej geçişi düzenlenecek. Kortejin ardından saat 20.00'de Bornova Belediyesi Çocuk Korosu, Livaneli Korosu ve Çocuk Kalbim Seni Söyler Korosu, alan içindeki amfi tiyatroda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşatacak. Gecenin finalini ise Kıraç yapacak. Ünlü şarkıcı birbirinden güzel şarkılarını Bornovalılar ile birlikte söyleyecek.

İZMİR, ()

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