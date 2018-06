Bornova'da +1 mutluluk

BORNOVA Belediyesi'nin 2015 yılında hayata geçirdiği +1 Down Kafe büyük ilgi görüyor. Büyükpark içinde hizmet veren kafede görev yapan down sendromlular çalışarak sosyalleşirken, aynı zamanda kendi paralarını kazanmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Dost Market ve Dost Kart gibi sosyal projelere imza atan Bornova Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlar için de projeler hayata geçirdi. Bu projelerden biri olan ve down sendromluların çalıştığı '+1 Down Kafe' de Bornovalılardan büyük ilgi görüyor. Down sendromlu gençlerin çalışarak sosyalleşmesi amacıyla projelendirilip, 3 Aralık 2015'te Dünya Engelliler Günü'nde açılan Down Kafe içerisinde mini golf sahası ve çocuk oyun alanı bulunuyor.

Kafede bugüne kadar 25 down sendromluya iş imkanı sunuldu. Şu an 4 down sendromlu çalışırken, iş okulundan gelen 3 down sendromlu genç de staj yapıyor. Gelen vatandaşlarla ilgilenen gençler, onlara yiyecek ve içecek servisinde görev alıyor. Vatandaşlarla vakit geçirerek sosyalleşen down sendromlular aynı zamanda kendi paralarını kazanmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Down Kafe, günlük hizmet vermenin dışında farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Doğum günü partileri düzenlenirken, engelliler günü, kitap okuma günü gibi bazı özel günlerde de organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca down sendromu konusunda farkındalık yaratmak için bazı STK'lar ve dernekler misafirlerini burada ağırlarken, üniversite öğrencileri de topluma hizmet uygulamaları derslerini burada gerçekleştiriyor.

İZMİR, ()

