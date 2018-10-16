Bornova Belediyesi’nden eğitime destek

BORNOVA Belediyesi, Erzene Mahallesi’ndeki 3 bin 500 metrekarelik arsasını, ilkokul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etti. Karar, Bornova Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alınırken, Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ve Bornova İlçe Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bornova Belediyesi’nin Erzene Mahallesi 498, 707 ve 719 sokaklar arasında kalan ve imar planında yol, yeşil alan ile ilkokul olarak görülen 3 bin 500 metrekarelik arsası, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. İlgili karar, Bornova Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilirken, Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ve Bornova İlçe Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Kaymakamlık’ta düzenlenen törende imzaları, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu attı.

Bornova’nın bir eğitim kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Atila, "Bu anlamda Belediyemize ait bir yerimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ettik. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bu alanda okulun bir an önce yapılması ve çocuklarımızın orada eğitim almaya başlaması bizim için mutlulukların en güzeli olacak. Vesile olan, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ise 2019 yılında yılında tekli eğitime geçileceğini hatırlatarak, "Bakanlık yeter ki siz yer bulun diyor. Bu açıdan bakıldığında yapılan tahsis çok önemli. Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İZMİR, ()

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