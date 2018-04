Bornova Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri ile örnek oluyor

Sosyal projelerde öncü oldu

BORNOVA Belediyesi, hayata geçirdiği önemli proje ve hizmetlerle örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor. Bir çok alanda olduğu gibi sosyal alanda da çeşitli çalışmalar yaparak projeler üreten Bornova Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. Dar gelirli vatandaşlar ve dezavantajlı kesimler için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de örnek oluyor.

Bornova Belediyesi yaptığı çalışmalar ve projelerle örnek oldu. Bornovalıların yaşam kalitesini yükseltme hedefi ile ihtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara yardım eli uzatılarak sosyal sorumluluk projeleri üretiliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla maddi durumu yetersiz olan vatandaşların gıdadan giyime kadar ihiyaçlarını karşılayan Dost Market Projesi ve üniversite öğrencilerinin daha rahat yaşamasına olanak sağlayan Dost Kart Projesi hayata geçirdi. Özel temalı kafeler kurarak engelli bireylerin sosyal hayatın içinde yer almasını sağlayan +1 Down Kafe, Diyet Kafe ve Engelsiz Kafe projelerini gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşlarına iş imkanı sunmak ve kadınların çalışmasına destek olmak için de iş garantili kurslar açarak istihdam sağlıyor. Belediyenin dar gelirli vatandaşlar için Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçirdiği Dost Market Projesi, 4 yılda 4 şubeye ulaştı. Mağazalarda mutfak ihtiyaçlarından, giyim ve temizlik malzemesine kadar her çeşit ürün bulunuyor. Dost Market uygulamasından bu gün ilçede bulunan 5280 ihtiyaçlı hanedeki 23 bin kişi yararlanıyor. Belediye Başkanı Olgun Atila’nın seçim öncesi vaatlerinden biri olan ve 2014 yılında hayata geçirilen Dost Kart Projesi büyümeye devam ediyor. Her sene çoğalan Dost Kartlı öğrenci sayısı bu gün 7 bin 344’i buldu. Dost Kart sayesinde öğrenciler Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’in sağladığı olanaklardan yararlanabiliyor.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ KIYAFET DESTEĞİ

Bornova Belediyesi’nin vatandaşların yapacakları iyiliklere aracılık etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan Giysi Bankası ihtiyaç sahibi ailelerin kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Doğanlar ve Altındağ mahallelerinde yer alan iki mağazada

belediyenin kurduğu paylaşım noktalarına bırakılan yeni ya da ikinci el kıyafetler bulunuyor. Evka 3 Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi muhtarlık binaları önü, Çamdibi Belgem binası önü ve Forum Bornova içinde yer alan 4 paylaşım noktasına bırakılan kıyafet, oyuncak ve kitaplar kullanılabilir hale getirilip vatandaşlara bu banka aracılığı ile dağıtılıyor.

Bornova Belediyesi iş bulmakta zorluk çeken vatandaşları için de iş garantili kurslar veriyor. Bunlardan biri olan Mutfak Atölyesi 2016 yılında EVKA-3 Mahallesi’nde faaliyete başladı. Atölye’de; Uzman Pastacılar Derneği, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile pastacı, aşçı, barista ve servis elemanları yetiştiriliyor. Ayrıca Kadınların istihdama katılması hedefi ile BORKEM (Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi) eğitimlerini sürdürüyor. İŞKUR, MTK Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Ege Üniversitesi ile yapılan işbirliği ile

iş sahibi olmak isteyenlerle eleman arayan işletmeler arasında köprü kuruluyor.

