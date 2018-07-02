Bornova Belediyesi'nden modern arılık

BORNOVA Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal Kayadibi Mahallesi'nde, arıcılık eğitimi alanların kovanlarını koyabilmeleri için 22.5 dönüm alanda modern ve ekolojik bir arılık oluşturdu.

Bornova Belediyesi yerelde kalkınma anlayışıyla özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak arıcılık eğitimleri veriyor. Eğitimlerin ardından birer kovan seti de hediye edilen yeni arıcılar bu kovanları da Bornova Belediyesi'nin oluşturduğu 22.5 dönümlük arılığa koyma imkanına sahip oluyor. Bornova Belediyesi, tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınan arılığı zenginleştirmek için mevcut olan ahlat, armut ve benzeri ağaçlara ek olarak 300 adet meyve fidanı dikti. Bu alana, nektar akımının sürekliliğini sağlayacak şekilde 500 akasya fidanı 500 adet de meyve fidanının dikilmesi için hazırlıklar tamamlanıyor. Etrafında da çam ormanı bulunan arazinin doğal yapısı bozulmadan oluşturulan arılığa lavanta, mevsimlik falicia (arı otu) ve kekik de dikilecek.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, üreticinin emeğinin karşılığını alması için Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulmasında öncü olduklarını hatırlatarak, "Attığımız her adımla yerelde kalkınmaya, tarımın gelişmesine, çiftçi ve köylümüzün kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz arılığın da doğal ve kaliteli bal üretimine katkı sağlayarak yerelde kalkınma hedefine ulaşmada önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

İZMİR, ()

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