Bornova Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu kayıtları başladı

BORNOVA Belediyesi'nin ilçedeki Kızılay Mahallesi'nde projelendirdiği Kız Öğrenci Yurdu kısa süre içinde hizmete açılacak. Kayıtları başlayan yurttan Bornova'ya üniversite okumak için gelen 74 kız öğrenci yararlanabilecek.

Sınırları içinde Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan Bornova, her geçen yıl artan öğrenci sayısı ile bir eğitim üssü haline geldi. Üniversiteli gençler için projeler hayata geçiren Bornova Belediyesi de özellikle okumak için kent dışından gelen öğrencilere destek sağlıyor. Dost Kart ile Gençlik Merkezi'nin sağladığı öğle yemeği, çamışırhane, kütüphane ve internet gibi birçok olanaktan ücretsiz yararlanan öğrenciler, Bornova Belediye'nin işletmesinde olan sosyal tesislerde de yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. Bornova Belediyesi şimdi de Kız Öğrenci Yurdu projesini hayata geçirdi. Yakın zamanda hizmete açılacak olan ve kayıtları başlayan yurt sadece kız öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Üniversite okumak için başka şehirlerden gelen gençlerin 'kalacak yer' sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla projelendirilen Kız Öğrenci Yurdu 74 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Kızılay Mahallesi'nde bulunan yurt ile öğrencilere rahat, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yuva ortamı sunulması amaçlanıyor. Kız Öğrenci Yurdunun içinde spor salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, çamaşırhane ve yemekhane yer alıyor. Öğrencilere evlerinde hissi vereceği belirtilen yurtta tek kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odaların yanında engelli öğrenciler içinde özel odalar bulunuyor. Her odanın kendine ait tuvalet ve bonyosunun da bulunduğu yurtta ayrıca odaların önünde oturma alanları da yer alıyor. Yurttan yararlanan öğrencilerin rahat ders çalışabilmesi için de sınırsız ve hızlı kablosuz internet ağı bulunuyor.

Bornova Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu'ndan yararlanmak isteyenler www.kizyurdu.bornova.bel.tr adresinden bilgi alarak başvuru formunu doldurabilir, ayrıca 08.30-17.30 saatleri arasında 999 29 29 numaralı telefondan dahili 3200 ve 3204'ü arayabilir.

İZMİR, ()

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