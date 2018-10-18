Bornova Belediye Başkanı Atila, aynı göreve yeniden talip oldu

BORNOVA Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, bir dönem daha görev yapabilmek için partisinin ilçe başkanlığına adaylık dosyasını teslim etti. Atila'nın beş yıl önceki gibi başvuruyu eşi ve kızlarıyla birlikte yapması dikkat çekti.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 5 yıl önce yaptığı gibi eşi Hikmet Atila ve iki kızı Ülkü Seda, İlke Ada ile birlikte CHP Bornova İlçce Başkanlığı'na giderek aynı göreve yeniden talip oldu. Atila, "Türkiye’nin her yerinin İzmir gibi olması hedefimiz. Türkiye’de genel iktidar değişikliği İzmir’den başlayacak. Vatanımıza, milletimize hizmet için liyakatı ve dürüstlüğü ilke edinerek, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği yolda içimizdeki Bornova sevgisiyle ve aşkla çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven’e başvuru belgelerini teslim eden Atila, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızdan aldığımız güçle vatanımıza hizmet için halkımızla ele ele birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam ediyoruz. Doğduğum, sokaklarında oynadığım, hayaller kurduğum ilçeye hizmet vermek benim için tarif edilemez bir mutluluk. Bornova’da yaşam standartlarının yükseltmek temel hedefimiz. Liyakatı ve dürüstlüğü ilke edinerek ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği yolda içimizdeki Bornova sevgisi ve aşkla çok çalışmaya devam edeceğiz."

İZMİR, ()

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