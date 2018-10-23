Bor Kut-Ül Amare Zafer Parkı, açılışa hazır

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'nein Bor İlçe Belediyesi’nin projelerinden birisi olan Kut-ül Amare Zafer Parkı’nın hizmete girmesinde sona yaklaşıldı.

Destansı zaferlerinden biri olan Kut'ul Amare Zaferi'nin isminin verildiği park Mehmetçik mahallesinde 27 dönüm üzerine yapılıyor. Kut-ül Amare Zafer Parkı'nda dünya ticaretinin en önemli güzergahı olan İpek Yolu'nun üzerine yapılmış tarihi Malabadi Köprüsü'nün benzeri, çocuk oyun grupları, futbol sahası, basketbol sahası, spor aletleri, kamelyalar bulunuyor. Bor Belediyesi personeli ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sıtkı Erat, tarihin izlerini taşıyan Mehmetçik Mahallesi Kut-ül Amare Zafer Parkının açılışa hazır duruma getirildiğini söyledi. Erat, "İsmiyle ve dokusuyla tarihimize önemli bir ışık tutan bu parkımızın açılışını da kısa sürede gerçekleştireceğiz" dedi.

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