Bor enerji ihtisas endüstri bölgesi ihaleye çıkıyor

ALİ KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, 2015 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’n (YEKA) ihale kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek, bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile endüstriyel enerji sahalarının yapımı hızla sürdürüldüğünü söyledi. Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Bor ilçesi, Badak ve Seslikaya köyleri sınırları içerisinde bulunan 2 bin 537 hektarlık alan üzerine kurulacak Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ise bunlardan biridir. Yatırım alanında ilimize büyük katkı sağlayacak olan Endüstri Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) nın Resmi Gazetede yayımlanması ve ihale edilmesi ile birlikte yatırım çalışmaları kısa sürede tamamlanacak; temiz, çevreci ve en önemlisi yerli yenilenebilir elektrik enerjisi üretilecektir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip bu yatırımın ilimize kazandıracağı önemli katkılardan birisi de istihdam alanında olacaktır. Niğde- Bor Enerji İhtisas Endüstri bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 1250 kişi iş imkanına kavuşacaktır. Bu da yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulacaktır."

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