Bor'da öğretmenlere afet karşı eğitim

NİĞDE'nin Bor ilçesinde ortaokul ve liselerde görev alan öğretmenlere 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

İl Afet ve Acil Durumlar Müdürü Şevki Türk, ilçede görev alan öğretmenlere afet ve acil durumlar, afet türleri, deprem, sel, heyelan, tahliye, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, afetlere karşı alınacak önlemler gibi konularda farkındalık eğitimi verdi. Türk, "Öğretmenlerimize kentimizin geçmişte yaşadığı afet olayları ve afetlere karşı neler yapabileceğimiz anlatılmış, eğitimlerle alınabilecek tedbirlerden ve önlemlerden bahsedilmiştir. Eğitimlerimize katılan öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.



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