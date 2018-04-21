Bolu’da kaçak içki ve kenevir operasyonu

BOLU’da, jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda 40 kök hint keneviri ve 16 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölköy Hamidiye Mahallesi’nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 40 kök hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan daha önce de ‘Silahlı Tehdit’ suçundan aranan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Jandarma, Kartalkaya Kayak Merkezi’nin bulunduğu bölgedeki bir otelde de kaçak içki kullanıldığı ihbarı üzerine denetleme yaptı. Denetlemelerde, otelde yapılan aramada, 12 litre sahte bandrollü viski ile 4 litre sahte bandrollü votka bulundu. Otel işletmecisi hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.