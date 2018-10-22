Bolu TSO'nun enflasyonla mücadele toplantıları sürüyor

BOLU Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komiteleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kapsamında başlatılan enflasyona esas ürün ve hizmet gruplarında asgari yüzde 10 indirim kampanyasına yönelik çalışmalarına, yapılan komite toplantıları ile devam ediyor.Komite Başkanı İdris Ozan Albayrak’ın başkanlığındaki 3 numaralı kırtasiye, bilgisayar, elektronik ve basın faaliyetleri meslek komitesi, Komite Başkanı Yavuz Ekinci’nin başkanlığındaki 8 numaralı gıda ürünleri, içecek ve tütün ürünleri imalatı meslek komitesi ve İlhami Kesen’in başkanlığındaki 12 numaralı ulaştırma ve depolama meslek komitesi tarafından yapılan toplantılarda, asgari yüzde 10 ve en az 3 ay süreyle başlatılan indirim kampanyasının kendi sektör ve meslek gruplarındaki güncel durumu değerlendirildi. Meslek gruplarında yer alan üyelerin kampanyaya en verimli biçimde katılımına dair uygulanacak yöntem üzerinde bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlatılan görsel ve afişler, işyerlerinde kullanılmak üzere Komite temsilcilerine teslim edildi.FOTOĞRAFLI