Bolu TSO Başkanı Ateş, üniversiteli gençlere tavsiyeler

BOLU Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen Kariyer Günleri’nin konuğu oldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri/Gençlerle Söyleşi' programının konuğu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş oldu. Bolu Teknik Bilimler MYO Konferans Salonunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyurt, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Alişarlı, okulun organize sanayi bölgesindeki eski Elginkan Vakfı binasına taşınmasında emeği geçen Ateş'e yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Türker Ateş, kendini tanıtarak konuşmasına başladı. Hayat tecrübelerini programa katılan öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşan Ateş, "Ülkemiz ve dünyamız artık 4.0'ı konuşuyor. Artık 4.0 biliyorsunuz bilişim, haberleşme, internet, artık birbiriyle haberleşen robotların olduğu bir yer. Şimdi nereden nereye gelmişiz. İlk başta endüstri 1.0 vardı. İlk makineler, ilk teknoloji oralarda kullanılmaya başlanmış. Buharlı enerji sistemleri. Sonra 2 olmuş elektriği keşfetmişiz, sonra makineleri geliştirmişiz, elektroniği geliştirmişiz. Şu anda 4.0. Bu bile aksak. Bunu herkes konuşuyor. Teknolojiye ayak uyduramazsanız, ayakta kalamazsınız" dedi.



'TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN 6 KİŞİDEN BİRİ DE BENİM'

Teknolojiye ayak uyduramayan kişilerin artık yok olduğuna dikkat çeken Ateş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Teknolojiyi iyi takip etmek ve iyi strateji belirlememiz lazım. Yüz yılın firmalarını 10 yıllık firmalar geçebiliyor. Ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde aynı zamanda konsey üyesiyim. Yurtdışında da ülkemi temsil eden kişilerden bir tanesiyim, Eurochambres üyesiyim. Yaklaşık olarak Avrupa'da 22 milyon firma vardır. Eurochambres çatısı altında Avrupa şirketler meclisi vardır, 800 sandalyesi olan bir yer. Avrupa şirketlerinin yönlerini tayin eden bir meclistir. İngiltere brexit olduktan sonra, orada Türkiye'yi temsil eden 6 kişiden biri de benim. Dolayısıyla bu bilgi ve birikimlerimizi Avrupa'da da kullanmaya çalışıyoruz, Avrupa'dan da bilgileri Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. İngiltere'nin koltuklarına talip olduk, şu an Avrupa Birliği üyesi değiliz ama şirketler topluluğunda Türkiye'yi temsil ediyoruz."



'YA İŞİNİZİ SEVİN YA KENDİ İŞİNİZİ KURUN'

''Türkiye'nin geleceği KPSS'ye giren sayısının az olmasından geçer" diyen Ateş, şöyle konuştu:

"KPSS'ye Türkiye'de az kişi müracaat ederse Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu ifade edebiliriz. Yaşlanan bir nüfusumuz var. Biz 60-65 yaşında emekli oluyoruz. Yaş uzadıkça, nüfus gençliği azaldıkça emeklilik yaşı gittikçe artacaktır. Avrupa'da gittikçe artıyor. Yarın birgün anlayacaksınız ki 50 sene çalışmış emekli olamamışsınız. 20 yaşında başladınız 70 yaşında emekli olamayacaksınız. Dolayısıyla 50 sene bir işte çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Onun için ya işinizi sevin ya kendi işinizi kurun. 50 sene bir işte kalmanız mümkün değil, 50 sene aynı işi yapmanız mümkün değil. O yüzden sizlerin mutlaka girişimci olmanız gerekmektedir." diye konuştu.



Konuşmasında iş hayatındaki zorlukları ve kendi yaşadığı zorluklara da değinen Ateş, öğrencilere asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Program Ateş'in öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını cevaplaması ile son buldu. Ateş ayrıca öğrencilerin talepleri ile alakalı da notlar aldı. Programın sonunda Ömer Özyurt ve Hamdi Zenginbal, Ateş’e programa katılımından ötürü teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

