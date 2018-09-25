Bolu TSO Başkanı Ateş'e ATO'dan teşekkür plaketi

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı’nın ödül törenine katıldı.

Ankara Ticaret Odası tarafından Meclis üyelerinin katılımıyla hafta sonu Bolu'da gerçekleştirilen 'Ekonomik İstişare Toplantısı' sonunda bir ödül töreni düzenlendi. Törene Bolu TSO Başkanı Türker Ateş de ATO Başkanı Gürsel Baran’ın davetlisi olarak katıldı. ATO Meclis üyelerinin sektörlerindeki deneyimlerini paylaştıkları oturumun ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından TSO Başkanı Ateş'e bir teşekkür plaketi takdim edildi. TSO Başkanı Türker Ateş, Ankara Ticaret Odası Meclisi’ni ilimizde konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ateş, ATO Başkanı Gürsel Baran’a günün anısına bir plaket takdim etti. TSO Başkanı Ateş, etkinlik boyunca ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis üyeleri ile çeşitli görüşmelerde de bulundu.