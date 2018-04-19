Bolu kent merkezine 1 yılda 9 bin 600 ağaç dikildi

BOLU Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu kent merkezine son 1 yıl içinde 9 bin 600 adet ağacın dikildiğini söyledi.

Baharın gelişiyle birlikte Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent merkezindeki yeşil alanların korunması ve düzenlenmesi çalışmalarını hızlandırdı. Çiçeklendirme, ağaçlandırma, düzenleme ve budama faaliyetlerini sürdüren ekipler, binlerce hastalıklı ağaca, arz ettikleri tehlike düzeyine göre ilaçlama, budama veya kesim yöntemi ile müdahale etti.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yeşil alanların koşullarını iyileştirmek ve Bolu’yu güzelleştirmek için yoğun gayret gösterdiğini kaydederek şunları söyledi:

“Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 13 kişilik teknik ekibimiz başta olmak üzere 108 kişilik kadrosu ile, Belediyemizin sürdürülebilir çevre politikası çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. 4 milyon 23 bin 842 metrekarelik bir alanda, güçlü ve uzman ekibimizle, kentimizin güzelleştirilmesi ve halkımızın gereksinimlerini karşılayabilmek için çalışıyoruz. Refüj ve kavşaklarda çiçeklendirme çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarında sürdürülebilir bir anlayışla çalışıyoruz. Şu an şehrimizde muhteşem bir görüntü sergileyen lalelerin ve diğer mevsim çiçeklerinin soğan ve tohumlarını dönem sonunda depolarımızda ve seralarımızda muhafaza ederek çoğaltıyor, bir sonraki mevsimde kullanıyoruz. Ağaçlarımızı da düzgün bir taç budaması, sulama ve gübreleme ile sağlıklı şekilde kent dokusuna dahil ediyoruz”