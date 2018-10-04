Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

BOLU'da, polisin arama yaptığı evde kavanozlar içerisine gizlenmiş halde 61 gram esrar, 3 kök hint keneviri ve uyuşturucu kullanımına yarayan bazı aparatlar ele geçirildi. Dövmecilik yapan U.E.D.(31) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte dövmecilik yapan U.E.D.'nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, U.E.D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 4 kavanoz içerisinde 61 gram esrar, 3 kök hint keneviri, esrar ufalamaya yarayan metal aparat, esrar içiminde kullanılan pipo ve esrar yetistirmeye yarayan ısı, ışık ve havalandırma işlemlerinde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve aparatlara el konulurken, U.E.D. gözaltına alındı.