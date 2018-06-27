Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Uzunköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Fikret Bayram idaresindeki 34 BZU 17 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Kazada, sürücü Fikret Bayram ile otomobilde bulunan Selma Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.