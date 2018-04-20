Bolu'da otizme farkındalık etkinliği

BOLU'da, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde 'Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız' sloganıyla otizme dikkat çekmek için öğrencilerin yaptığı gösteriler beğeniyle izlendi.

Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen otizm farkındalık etkinliğine Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Adem Evcil, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve eşi Havva Cengiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Murat Bulut, "Otizm konusunda toplumumuzda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak için bu programı düzenledik. 2 Nisan’da başlayan otizm farkındalık ayı çerçevesinde tüm dünyada otizm ile ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, farkındalığın artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

Öğrenciler hazırladıkları, 'Mehmetçik, Vals, Semazen, Pamuk Prenses ve Yedi cüceler' tiyatro ve dans gösterilerini ustalıkla sahneledi. Davetliler gösterileri beğeniyle izlendi. Program, otizme karşı ön yargıları yok etmek ümidiyle mavi balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.