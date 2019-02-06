Bolu'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasıyla sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi

BOLU'da, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi.



Trafikte yaya önceliği bilincinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 2019 yılı 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. Karayolu Trafik Kanunun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle de trafikte yayalara ilk geçiş hakkı verildi. Yapılan değişikliğin ve farkındalık etkinliğinin sürücülere ve yayalara anlatılması amacıyla Bolu'da, Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'in de katılımıyla araçlar durdurularak sürücüler bilgilendirildi. Sürücülere kanunla ilgili değişiklikleri anlatan Vali Ümit, sürücülere etkinlikle ilgili şapka, broşür ve atkı hediye etti. Vali Ümit, ayrıca etkinliğe katılan çocuklara da şapka ve atkı hediye etti.



Vali Ahmet Ümit yaptığı konuşmada, "2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarına baktığımızda yılda ortalama 1 milyon 350 bin insan trafik kazasında ölüyor. Bunların yüzde 23'ü, yaklaşık 310 bin tanesi yaya. Ülkemizde de ne yazık ki oldukça yoğun yaya ölümleri var. Tüm Avrupa ülkeleri ortalamasında 100 bin kişide 4.9 yaya hayatını kaybederken, ülkemizde 100 bin kişi de 9.2 kişi hayatını kaybetmekte. Yani Avrupa ülkeleri ortalamasının yaklaşık 2 misli bir kaybımız söz konusu. Bundan sonra her bir sürücümüz aynı zamanda bütün görevlilerimiz görevlerine daha çok dikkat ederek yaya kayıplarının önüne geçmek için böyle bir değişiklik yapıldı." dedi.



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