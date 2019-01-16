Bolu'da öğrencilere bilinçli internet kullanımı eğitimi verildi

BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Uzmanları, Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerine bilinçli internet kullanımını yaygınlaştırmak ve siber saldırılara karşı bilgi edinmeleri için eğitim verdi.

Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitime öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Analistleri tarafından verilen eğitimde siber güvenlik konusunda bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere, internet kullanım riskleri, siber saldırı türleri, önemli veri kullanımlarına dikkat edilmesi gerekenler, internet tehditlerinden korunmanın yolları, güvenli internet, bilinçli kullanım, sosyal medya hesaplarında kişisel bilgilerin korunması, güçlü şifrelerin oluşturulması gibi ana başlıklarla eğitim verildi.

Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Şenufuk, internet çağında oldukları dönemde verilen eğitimin öğrenciler için çok verimli olduğunu söyledi. Bu tür eğitimlerin önemine değinen Şentürk, "Çocuklarımız internet konusunda bilinçlensin, güvenli internetin nasıl olabileceği konusunda bilgilenmelerini istedik. Onlar da bu eğitime yoğun katılım sağladılar. Eğitim konusunda çalışma yapan il milli eğitim müdürlüğüne, Bolu Kent konseyi üyeleri Ramazan Kocaman, Muharrem Demirel ve Hatice Albayrak'a ve bilgi işlem uzmanları Selman Taşdemir ve Orhan Doğruöz'e teşekkür ederim" dedi.



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