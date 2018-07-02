Bolu'da Masal Parkı'nda sona doğru

BOLU’da geçen yıl yapımına başlanılan, masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin heykellerinin yerleştirildiği Masal Parkı’nda peyzaj çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bolu Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi’nde 14 bin 370 metrekare alanda geçen yıl inşaatına başlanılan Masal Parkı’nda sona gelindi. Parkta, hikaye kitapları, destan, masal ve çizgi filmlere konu olan Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel, Taş Devri, Ayı Yogi ve Bobo, Pinokyo, Nuh’un Gemisi, Nasrettin Hoca, Deli Dumrul, Rapunzel, Şirinler, Karagöz ve Hacivat, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Keloğlan, Kül Kedisi ve Don Kişot’un dev heykelleri yerlerini aldı. Yine parkın ortasına dev bir Nuh’un Gemisi de inşa edildi. Ziyaretçilerine ‘masal tadında’ bir gün geçirmeyi vaat eden Masal Parkı’nda aralıksız devam eden peyzaj çalışmaları da büyük oranda tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı parkta belediye ekipleri, diğer eksikleri de kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi planlıyor.

FOTOĞRAFLI