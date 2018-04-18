Bolu'da kaza: 1 yaralı

BOLU'da, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücülerden Yasin Düğen yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mudurnu ilçesi istikametinden kent merkezine gitmekte olan Yasin Düğen idaresindeki 14 AY 249 plakalı otomobil, Sefer Bayındır yönetimindeki 14 DJ 888 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Siteler Camii İmamı olan sürücü Yasin Düğen yaralandı. Düğen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.