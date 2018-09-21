Bolu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bolu, Düzce ve Sakarya'da yaptığı uyuşturucu operasyonunda 141 kök kenevir bitkisi ile 32 gram kubar esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüphelinin Bolu, Düzce ve Sakarya'da kenevir yetiştirdiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin 3 ildeki evlerinde ve bahçe kısımlarında yaptıkları aramada 141 kök kenevir bitkisi ve 32 gram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen 1 adet av tüfeğine de el konulurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.