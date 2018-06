Bolu'da, 'Iza buğdayı' için tarla günleri

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen Iza Buğdayı etkinlikleri, Çivril Mahallesi’nde ekiminin yapıldığı alanda düzenlenen tarla günü ile devam etti.

Çivril Mahallesinde düzenlenen tarla gününde, Iza buğdayı ekiminin yapıldığı tarlada incelendi. Ayrıca katılımcılara, ıza buğdayından hazırlanan bulgur pilavı ikram edildi. Buradaki etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin Erbayram, çiftçiler, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’da devam eden tarım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, “Bolu’da bir laf vardır. Yalova’ya kaymakam olacağına, Aşağısoku’ya damat ol. Şu an bu değişti, artık Aşağısoku’da tarımsal faaliyetler yeterli değil. Tarımsal faaliyetler Çivril mahallesine kaydı. Şu an Çivril Mahallemiz tarımsal ürünler konusunda üretiyor, Aşağısokululara veriyor onlar satıyor. Bir dikkatimi çeken şey daha var. Buradaki ilk meyveciliği Bolu’nun duayeni Şerafettin Erbayram yapmış. Bir özel konu daha var, Çivril Fasulyesi şu an artık tescillenme aşamasında faaliyet gösteriyor. Yeni bir şey daha öğrendim, şu an Çivril Mahallemiz 5 yıldır ahududu yapıyor, haftada üç gün buraya ahududu almaya gelen var. Burada bir hareket var. O hareket berekete dönüşmüş. Bundan bir süre önce Şerafettin Abi’ye dedim, at kestanesi şehirde oluyor da normal kestane burada olmaz mı? Ben araştırdım, Hıdırşeyhler köyünde bir tane olduğunu biliyordum. Şu an bir tane daha gördüm, ona da gösterdim, şaşırdı, bunu takip edelim dedi.” diye konuştu.

Iza buğdayı ekimi için Bolu Belediyesi olarak destek vereceklerini kaydeden Başkan Yılmaz, alımı için de öncülük edeceklerini sözlerine ekledi. Başkan Yılmaz şöyle devam etti:

“Eğer siz tarımı seviyorsanız, bu konuda bir değer üretmek istiyorsanız ve bu değerin teorik bilgilerini bilen insanlarla uyumu sağlayabiliyorsanız, neticeye gidememeniz mümkün değil. Üniversitede bilim adamları bu konuda çalışıyor. Şu buğdayı yıllarca Seben’de yoksulluktan dolayı bulgur pilavı idi. İlaç gibi anlatıyorlardı. Bu kadar değerli bir şey olduğunu biz hocalarımızla görüşmesek bilemezdik. Onlardan Allah razı olsun onlar çalışmalarını devam ettirecekler. Ne gerekiyorsa, biz sonuna kadar destek vereceğiz. Bütün sıkıntımız şu. Bunun verimi belki yeterli değil. Başka bir buğday ekseniz belki daha fazla alacaksınız ama alım garantisi verecek bir sistemi inşallah kuracağız. Bu ekim mevsiminde bunu da duyuracağız. Bize ürünü getiren bunu bir normal buğday olarak bir birim alıyorsa, bunu getirdiğinde daha fazla kazanç sağlayabiliriz. Bu iş ticari olarak yapılacak. Ama biz ticaret adamı değiliz. Biz sadece öncülük ederiz. İnşallah bu başlayıp devam ettiğinde birileri gelecek bu işin ticaretini yapacak ve biz ona öncülük edeceğiz”

Konuşmaların ardından tarla incelemesi ile etkinlik sona erdi.